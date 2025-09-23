مستند «هشت سال و ۱۲ روز»، فیلم «سنت اکس» و پویانمایی «چشمان بیدار»، از شبکه های افق، چهار و امید پخش می شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مستند «هشت سال و ۱۲ روز»، به کارگردانی مهدی محمودی و تهیه‌کنندگی مصطفی خیری‌پور، امشب ساعت ۲۱، از شبکه افق پخش و روز بعد ساعت ۱۵ بازپخش می شود.

این مستند با نگاهی به روز‌های پرحادثه دهه شصت، به بازخوانی همبستگی و اتحاد مردم ایران در دوران جنگ تحمیلی می‌پردازد. این اثر مستند همچنین شرایط حساس امروز را یادآور می‌شود؛ شرایطی که بیش از هر زمان پس از جنگ ۱۲ روزه با رژیم صهیونیستی، نیازمند همدلی و انسجام ملی است.

این مستند به کارگردانی مهدی محمودی و تهیه‌کنندگی مصطفی خیری‌پور تولید شده و تلاش دارد پیوندی میان خاطرات و تجربه‌های دفاع مقدس با ضرورت‌های امروز جامعه برقرار کند.

فیلم سینمایی «سنت اکس»، در گونه ماجراجویی، زندگینامه، تاریخی و درام محصول فرانسه و بلژیک در سال ۲۰۲۴ از شبکه چهار پخش می شود.

این فیلم مقطعی از زندگی آنتوان دوسنت اگزوپری، خلبان و نویسنده‌ی فرانسوی است که دوست زمان بچگی و نزدیک‌ترین همکارش، گیومه طی یک عملیات پست هوایی در میان کوهستان برفی گم می‌شود و آنتوان طی یک سفر نیمه خیالی- نیمه واقعی می‌تواند گیومه را پیدا کند و نجات دهد.

آنتوان دوسنت اکزوپری نویسنده محبوب نسل هاست که بیش از همه، با اثر بسیار معروف و جهانی خود، شازده کوچولو شناخته شده است. اکزوپری که خلبان هم بود، در این داستان بزرگ، روایتی تخیلی را طی فرود اضطراری هواپیمایش برای تعمیر، از آشنایی تصادفی اش با یک کودک خاص (که از یک سیاره کوچک به زمین آمده)، روایت می‌کند. داستانی که طی تبیین جهان شگفت انگیز، متخیل، خلاق و عادت زدایی شده کودکان، به انتقاد‌هایی اساسی از جهان‌های روزمره و عادی و عادتی شده و بی تخیل و خلاقیت جهان بزرگسالان می‌پردازد.

فیلم «سنت اکس»، بر مبنای آنچه که از جهان ویژه اکزوپری (به خصوص از خلال داستان شازده کوچولو دریافته) تلاش می‌کند داستانی نیمه تخیلی - نیمه واقعی و زندگینامه‌ای از اکزوپری ارائه دهد و شخصیت ویژه اکزوپری را طی این داستان برملا کند.

همزمان با فرا رسیدن هفته دفاع مقدس و در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، مجموعه پویانمایی ۸ قسمتی «چشمان بیدار»، از شبکه امید پخش می شود.

«چشمان بیدار»، دست بر روی سوژه‌ای از دفاع مقدس، شجاعت و ایثار گذاشته که مغفول مانده است. این مجموعه ادای احترام به مقام شهدای رسانه در دوران جنگ تحمیلی و شهدای مدافع حرم است.

این مجموعه که محصول مرکز پویانمایی صبا است، هر روز ساعت ۱۷:۰۰، پخش و روز بعد ساعت ۱۰:۰۰ صبح، بازپخش می شود.