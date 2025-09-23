به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ کامران خوشنام‌وند گفت : در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره درگیری در اورژانس بیمارستان حاجیه نرگس معرفی این شهرستان، موضوع در دستور کار مأموران انتظامی این شهرستان قرار گرفت.

وی بیان کرد : مأموران انتظامی کلانتری ۱۱ این فرماندهی با کمک و همکاری حراست بیمارستان، ۲ نفر از عوامل اصلی این درگیری را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی ماهشهر گفت : متهمان پس از دستگیری به مقر انتظامی دلالت و پس از تشکیل پرونده قضایی، تحویل مرجع قضایی داده شدند.