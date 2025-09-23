به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان‌غربی در مراسم آغاز سال تحصیلی جدید ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس و یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و دانشمندان هسته‌ای کشور، شعار امسال آموزش و پرورش استان را «مهر، فصل شکوفایی علم، ایمان و امید» اعلام و اظهار نمود: مهر امسال، تنها آغاز یک سال تحصیلی نیست، بلکه فصلی است برای شکوفایی اندیشه، ایمان و تلاش جمعی. زنگ مهر و مقاومت نماد ایستادگی و امید ملتی است که در سخت‌ترین شرایط تاریخ خود از آرمان‌هایش پاسداری کرده است. امروز رسالت ما تربیت نسلی است که با اتکا به دانش و ایمان، آینده‌ای درخشان برای ایران اسلامی بسازد.

علی‌اکبر صمیمی در ادامه سخنان خود با اشاره به رویکرد‌های تحولی آموزش و پرورش بیان نمود: ارتقای کیفیت یاددهی-یادگیری، توانمندسازی معلمان، توسعه طرح‌های نوین آموزشی در مقطع ابتدایی، تقویت مهارت‌آموزی در هنرستان‌ها و کاردانش و احداث شش هنرستان جوار کارخانجات صنایع از برنامه‌های مهم استان در سال گذشته است که امسال با جدیت بیشتری پیگیری می‌شود. پیوند آموزش با بازار کار مأموریت اصلی ماست تا دانش‌آموزان پس از فراغت از تحصیل آماده ورود به عرصه تولید و کارآفرینی باشند.

وی با تشریح برنامه‌های توسعه فضا‌های آموزشی افزود: در سال گذشته ۱۷۰۰ کلاس درس در استان کلنگ‌زنی شد که تاکنون ۶۰۰ کلاس به بهره‌برداری رسیده و ۱۱۰۰ کلاس دیگر در حال احداث است. حذف مدارس کانکسی و سنگی و جایگزینی آنها با مدارس ایمن و استاندارد از اولویت‌های جدی آموزش و پرورش استان است و با همکاری خیرین و همراهی مردم متعهد هستیم ۶۵۰۰ کلاس باقی‌مانده را تا پایان برنامه هفتم توسعه تکمیل کنیم.

صمیمی با تأکید بر ضرورت پژوهش‌محوری در مدارس گفت: آینده ایران در دستان دانش‌آموزانی است که امروز با روحیه پرسشگری، خلاقیت و تحقیق وارد مدرسه می‌شوند. معلمان ما باید نقش راهنما و تسهیل‌گر یادگیری را ایفا کنند تا نسل جدید علاوه بر مهارت‌های علمی، از هویت ایرانی-اسلامی و روحیه مسئولیت‌پذیری برخوردار باشد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان در پایان سخنان خود با اشاره به شعار سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ تصریح کرد: زنگ مهر را به صدا درمی‌آوریم تا طنین آن یادآور شکوفایی علم، ایمان و امید باشد. این پیام به همه ما یادآوری می‌کند که سال تحصیلی جدید فرصتی است برای ساختن آینده‌ای روشن‌تر، گامی در مسیر پیشرفت و حرکتی جمعی برای تحقق عدالت آموزشی و ایران قوی.