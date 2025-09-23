مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز گفت: در نتیجه اقدامات میدانی، گزارش‌های مردمی و همکاری دستگاه‌های انتظامی و قضایی، ۲۰ مرکز غیرمجاز در مناطق مختلف تبریز شناسایی و ۹۸ دستگاه از این مراکز جمع‌آوری شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به نقل از شرکت توزیع نیروی برق تبریز، اکبر فرج نیا افزود: با توجه به مصرف بالای هر دستگاه ماینر (حدود ۳ کیلووات در ساعت)، جمع‌آوری این تجهیزات معادل صرفه‌جویی در مصرف برق نزدیک به ۸۱۰ واحد مسکونی در شهریورماه بوده است.

همچنین در همین بازه زمانی، با تلاش واحد‌های عملیاتی و حراستی برق تبریز و شهرستان‌های دیگر استان، در مجموع ۱۱۸ دستگاه ماینر غیرمجاز در استان آذربایجان شرقی شناسایی و از مدار مصرف خارج شد؛ اقدامی که معادل مصرف برق بیش از ۶۵ خانوار در ساعات اوج بار است و نقش مهمی در کاهش فشار بر شبکه توزیع ایفا می‌کند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز خاطرنشان کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون، ۱۶۵ مرکز غیرمجاز استخراج رمزارز در حوزه تحت پوشش برق تبریز کشف و ۱۳۴۵ دستگاه از این مراکز جمع‌آوری شده است. بر اساس این آمار، برق تبریز جزو سه شرکت برتر کشور در مقابله با مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز به شمار می‌رود.

فعالیت غیرقانونی این تجهیزات به دلیل مصرف بسیار بالا، علاوه بر ایجاد ناترازی در شبکه، موجب اختلال در برق‌رسانی و آسیب به وسایل برقی شهروندان می‌شود. از این‌رو مطابق ابلاغیه شرکت توانیر، انشعاب‌های مرتبط با این مراکز به‌ویژه در منازل، فروشگاه‌ها و دامداری‌ها به سرعت جمع‌آوری و قطع می‌شود.

صنعت برق بار دیگر از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده موارد مشکوک، از طریق تماس با مرکز ۱۲۱ یا ارسال پیامک به سرشماره ۳۰۰۰۵۱۲۱ موضوع را اطلاع دهند. بر اساس طرح تشویقی توانیر، به ازای هر دستگاه ماینر کشف شده از محل گزارش مردمی، مبلغ یک میلیون تومان تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان به گزارش‌دهندگان پاداش تعلق می‌گیرد.