شبکه آزمایشگاهی کشور با هدف ارتقای کیفیت خدمات، شناسایی نقاط قوت و ضعف و ایجاد رقابت سازنده میان مراکز عضو، یازدهمین دوره ارزیابی سالانه آزمایشگاهها را برگزار کرد که نتایج آن نشاندهنده رشد چشمگیر در ارائه خدمات و افزایش بهرهمندی جامعه علمی و صنعتی کشور است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در یازدهمین دوره ارزیابی عملکرد مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی کشور، عملکرد سال ۱۴۰۳ تعداد ۸۰۱ آزمایشگاه عضو شبکه ارزیابی شد و نتایج آن، نشاندهنده رشد قابل توجه فعالیتها و عرضه خدمات آزمایشگاهی است.
شبکه آزمایشگاهی کشور به عنوان بستری تعاملی و همافزا، تلاش دارد با فراهمسازی دسترسی پژوهشگران، دانشگاهیان و صنعتگران به تجهیزات و خدمات پیشرفته، زمینه ارتقای پژوهشهای علمی و توسعه فناوریهای نوین را فراهم کند. این شبکه با معیارها و شاخصهای متنوع، ضمن شناسایی نقاط قوت و چالشهای مراکز عضو، مسیر بهبود و ارتقای کمی و کیفی خدمات را هموار میسازد. برگزاری ارزیابیهای سالانه یکی از ابزارهای اصلی شبکه برای سنجش جایگاه هر مرکز، تشویق به رقابت سالم و هدایت سرمایهگذاریها در مسیر توسعه خدمات آزمایشگاهی است.
گفتنی است بر اساس گزارش ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۳ اعضای شبکه آزمایشگاهی، تعداد ۵۴۹ مجموعه عضو شبکه شامل ۸۰۱ آزمایشگاه مورد ارزیابی قرار گرفتند که در مجموع درآمدی قریب به ۲۵ هزار میلیارد ریال کسب کردهاند.
همچنین در سال ۱۴۰۳ بیش از ۸۰ هزار مشتری حقیقی و حقوقی از خدمات آزمایشگاههای عضو شبکه آزمایشگاهی کشور استفاده کردهاند. طی همین سال، بیش از ۴ میلیون خدمت متنوع آزمایشگاهی توسط آزمایشگاههای عضو شبکه به این مشتریان ارائه شده است.
بر اساس نتایج ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۳ آزمایشگاهها، دانشگاه صنعتی شریف موفق شد با کسب مجموع ۸۱۰ امتیاز از ۱۰۰۰ امتیاز ارزیابی، رتبه نخست را بین مراکز آزمایشگاهی عضو به خود اختصاص دهد.
در یازدهمین دوره ارزیابی عملکرد آزمایشگاههای عضو شبکه آزمایشگاهی کشور، بنیاد علوم کاربردی رازی، مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران، مرکز پژوهش متالورژی رازی، شرکت دانش آزمون پرهام جنوب، شرکت خدمات فنی و مهندسی پارس لیان اروند، شرکت کیفیت آزمای جنوب، شرکت مهندسین مشاور آزمونه فولاد، شرکت آبان کیمیای جنوب و شرکت فناور اندیشه گستر کامیار، به ترتیب توانستهاند رتبههای دوم تا دهم را کسب کنند.