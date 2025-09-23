مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان گفت: هزار و ۹۴۸ تن آرد خام به روستا‌هایی که فاقد نانوایی هستند در شش ماهه اول سال ۱۴۰۴ تامین و توزیع شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ ولی اله زمانی، در رابطه با توزیع آرد خام خانه‌پز به روستا‌های فاقد نانوایی استان زنجان، گفت: هزار و ۹۴۸ تن در قالب ۴۸ هزار و ۷۰۰ کیسه ۴۰ کیلوگرمی به روستا‌های استان که فاقد واحد نانوایی بودند، آرد خام خانه‌پز تامین و توزیع شده است.

زمانی با اشاره به اینکه آرد خام روستایی در دو مرحله شش ماهه اختصاص می‌بابد، گفت: تامین و توزیع آرد خام روستایی برای حدود ۳۱۴ روستای فاقد نانوایی با جمعیت حدود از ۸۰ هزار نفر در سطح استان زنجان انجام شده است.

وی افزود: سهمیه آرد خام روستایی برای شهرستان‌های زنجان ۶۷۳ تن، خدابنده ۶۸۲ تن، طارم ۲۱۳ تن، ابهر ۲۱۴ تن، ماهنشان ۸۶ تن، سلطانیه ۹۵ تن و خرمدره ۳۴ تن تخصیص داده شده است.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان افزود: بر اساس لیست اسامی ساکنان روستاییان که به تایید شورای اسلامی روستا، مرکز خانه بهداشت و بخشداران مناطق استان می‌رسد، نمایندگان معتمد روستا‌های استان برای تحویل و توزیع آرد خام خانه‌پز خود در دو نوبت شش ماهه اول و دوم به اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان مراجعه می‌کنند.