به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،حجت الاسلام والمسلمین مطهری اصل نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی در آیین نواخته شدن زنگ نماز در دبیرستان شاهد علی بن ابی طالب (ع) ناحیه چهار تبریز گفت: پرنشاط بودن نوجوانان برای ما اصل و بسیار پسندیده است و بسیار خرسندیم که دستگاه تعلیم وتربیت به مسائل پرورشی و نماز توجه خاصی دارد.

حجت الاسلام والمسلمین مطهری اصل با بیان اینکه همه ما به تحرک و علاقه‌مندی نوجوانان به کشورمان امیدوار هستیم اظهار داشت: همه ما می‌دانیم که آینده کشور به دست شما رقم می‌خورد و تلاش می‌کنیم فضایی معنوی و علمی برای شما فراهم کنیم.

امام جمعه تبریز با اشاره به تلاش مذبوحانه دشمنان در ناامید کردن نسل جدید جامعه افزود:دشمن باید عدم امنیت روحی و فساد جوان خود را در اولویت قرار داده و بحران‌های زیستی، اقتصادی و طبیعی خودش را مدیریت کند.

وی تصریح کرد: افتخار ایستادن در برابر ظلم متعلق به ایرانیان است و کشور ما نمونه‌ای برای تمام مستضعفان جهان است و همه دنیا فهمیده‌اند ایرانیان پراستعداد، پرتلاش با تعصب دینی و وطنی هستند و دشمن نخواهد توانست جوان شجاع، انقلابی و تابع ولایت را که کشورش را دوست دارد تسلیم کند.







صادقی مدیر کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی هم با تاکید بر اهمیت نماز به‌ عنوان ستون تربیت دینی دانش‌آموزان از ساخت ۸۲ نمازخانه مستقل در مدارس استان در قالب نهضت توسعه عدالت در فضا‌های آموزشی خبر داد و گفت:هفته پایانی شهریور به‌ عنوان هفته غبارروبی نمازخانه‌ها برگزار شد.

وی با اشاره به سیاست‌های ابلاغی وزارت آموزش و پرورش و تاکیدات مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری بر اهمیت اقامه نماز اظهار کرد:وظیفه ما تربیت دانش‌آموزانی با اعتقادات عمیق و صحیح است و در این مسیر نماز ستون اصلی تربیت دینی به شمار می‌رود.