

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سازمان لیگ فوتبال اسامی محرومان هفته پنجم لیگ برتر را به این شرح اعلام کرده است:

* ریکاردو ساپینتو (سرمربی)، رامین رضائیان (هر دو انضباطی) استقلال

* میلاد باقری (کارت قرمز - پیکان تهران)

* محمد آقاجانپور (۴ اخطاره - خیبرخرم آباد)

* محمدرضا حدادی فر (مربی) (کارت قرمز - ذوب آهن اصفهان)

* محمد علی پیروانی (مدیر تیم) (انضباطی - پرسپولیس)

سازمان لیگ فوتبال تاکید دارد که طبق قوانین مسئولیت اعمال محرومیت‌های اعضای یک تیم بر عهده باشگاه مربوطه بوده و باید در این خصوص دقت نظر لازم از سوی خود باشگاه‌ها به عمل آید تا در مسابقات خود از بازیکنان و کادر فنی-اجرایی که دارای محرومیت شده‌اند، استفاده نکنند.

سازمان لیگ فوتبال نیز این آمادگی را دارد که پاسخ استعلام باشگاه‌ها را در این زمینه با بررسی مستندات مربوطه انجام دهد لذا اعلام این لیست صرفاً به جهت اطلاع رسانی و انجام هماهنگی‌های بعدی است و مسئولیت کامل آن بر عهده باشگاه‌های شرکت کننده در مسابقات خواهد بود.