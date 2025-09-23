به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ دهکده ساحلی چی‌چست، برای هشتمین بار میزبان اختتامیه جشنواره انگور بود؛ جشنی که با حضور سفرای چند کشور و شور هزاران نفر از مردم برگزار شد.

این جشنواره فرصتی بود تا ظرفیت‌های کشاورزی، گردشگری و فرهنگی آذربایجان غربی، در قاب انگور و صنایع دستی به نمایش گذاشته شود.

آیدین رحمانی شهردار ارومیه در این مراسم حضور سفرای فیلیپین، اروگوئه، ازبکستان، کارداران سریلانکا و قرقیزستان و همچنین سرکنسول ترکیه را در این مراسم نقطه قوت جشنواره دانست و ابراز امیدواری کرد که این حضور زمینه‌ساز بین‌المللی شدن جشنواره انگور و ارتقای نام و آوازه ارومیه در سطح جهانی باشد.

حسین پناهی رئیس شوورای اسلامی شهر ارومیه نیز در این مراسم بر ضرورت استمرار جشنواره انگور تأکید کرد و افزود: این جشنواره می‌تواند فرصتی برای معرفی و فروش محصولات کشاورزی ارومیه باشد و تداوم آن به ایجاد نشاط اجتماعی کمک خواهد کرد.

مراسم اختتامیه با آیین نمادین برداشت انگور و اهدای یادبود به مهمانان خارجی پایان یافت.