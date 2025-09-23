به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، حبیبی آئین بازگشایی مدارس استان کرمانشاه گفت: امروز بیش از ۳۱۴ کلاس درس جدید در اختیار دانش‌آموزان و فرهنگیان قرار گرفت تا در فضایی ایمن و استاندارد تحصیل کنند.

وی از نقش خیرین مدرسه‌ساز قدردانی کرد و افزود: سال گذشته خیرین بیش از ۱۱۳ میلیارد تومان برای توسعه فضاهای آموزشی استان کمک کردند که این نشان از توجه و اعتقاد عمیق آنان به جایگاه علم و دانش دارد.

حبیبی با بیان اینکه دولت توجه به آموزش و پرورش را در اولویت برنامه‌های خود قرار داده است افزود: باید بسترهای لازم برای ارتقای فضاهای آموزشی و تربیتی فراهم شود.