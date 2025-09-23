امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

مواضع ایران در مجمع عمومی سازمان ملل

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۷/۰۱- ۱۵:۲۶
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
شکست تلاش شبکه‌های فارسی زبان معاند برای بهم ریختن اوضاع ایران
شکست تلاش شبکه‌های فارسی زبان معاند برای بهم ریختن اوضاع ایران
۱۴۰۴-۰۶-۲۹
حال و هوای ماه مدرسه در کوچه و خیابان‌ها
حال و هوای ماه مدرسه در کوچه و خیابان‌ها
۱۴۰۴-۰۶-۲۹
واگذاری تیک تاک به سرمایه دار صهیونیست
واگذاری تیک تاک به سرمایه دار صهیونیست
۱۴۰۴-۰۶-۳۰
ساماندهی تولید گوشت مرغ، باید‌ها و نباید‌ها
ساماندهی تولید گوشت مرغ، باید‌ها و نباید‌ها
۱۴۰۴-۰۶-۳۰
خبرهای مرتبط

پزشکیان تهران را به مقصد نیویورک ترک کرد

بسیاری از رهبران حاضر در سازمان ملل متحد، فلسطین را به رسمیت شناختند

آغاز رایزنی‌های دیپلماتیک ایران در نیویورک

برچسب ها: پزشکیان ، سازمان ملل متحد ، رئیس جمهور
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 