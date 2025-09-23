به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما؛ خانم زهرا کمانی، با تأکید بر اهمیت آموزش‌های مهارت‌محور در حوزه فرش دستباف گفت: این آموزش‌ها علاوه بر ایجاد فرصت‌های شغلی برای جوانان، به‌ویژه دختران، نقش مهمی در توانمندسازی خانواده‌ها و پاسداری از هویت فرهنگی کشور ایفا می‌کند.

وی در آیین آغاز سال تحصیلی در هنرستان دخترانه حافظ منطقه ۵ تهران (دهکده المپیک)، با اشاره به دغدغه‌ها درباره احتمال حذف برخی رشته‌های مرتبط با فرش دستباف افزود: پیگیری‌ها برای استمهال مصوبه حذف برخی رشته‌ها در جریان است و باید نقش فرهنگی و اشتغال‌زایی این هنر ـ صنعت برای اقشار کم‌درآمد برای تصمیم‌گیران تبیین شود.»

رئیس مرکز ملی فرش ایران فرش ایرانی را «پرچم دوم کشور» و نماد اصالت ایران زمین دانست و خطاب به هنرجویان گفت: فرش ایرانی تنها یک کالا نیست؛ بلکه داستانی از تنوع فرهنگی و هنر اقوام ایرانی است که باید با زبان امروز به جهان معرفی شود.

او همچنین هم‌زمانی آغاز سال تحصیلی با هفته دفاع مقدس را پرمعنا دانست و تأکید کرد: شهیدان ایران را حفظ کردند و شما با هنر و مهارت خود باید آن را بسازید و سربلند کنید.

خانم کمانی در پایان، سه مأموریت اصلی هنرجویان را «نگاه باز به فناوری و نوآوری»، «پاسداری از هنر اصیل ایرانی همراه با خلاقیت» و «برنامه‌ریزی برای آینده‌ای سرشار از امید» عنوان کرد.

گفتنی است، در حاشیه این مراسم نشست مشترکی با حضور مدیران وزارت آموزش و پرورش و مسئولان منطقه ۵ تهران درباره فرصت‌ها، تهدید‌ها و مشکلات پیش‌روی هنرستان‌ها در حوزه فرش برگزار شد.