فناوران ایرانی با دستیابی به دانش فنی ساخت عایق‌های آئروژل، گامی مهم در کاهش مصرف انرژی و ایمنی بیشتر سازه‌ها برداشتند؛ عایق‌هایی که علاوه بر صرفه‌جویی، خاصیت کندسوزی نیز دارند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، فناوران یک شرکت دانش‌بنیان به دانش فنی ساخت عایق‌های آئروژل‌ دست یافتند که به گفته آنها کاربرد این عایق‌ها در سازه‌ها کاهش مصرف انرژی و صنایع را در پی دارد، ضمن آنکه موجب کند سوز شدن خواهد شد.

طاهر یوسفی امیری، عضو هیئت مدیره این شرکت دانش‌بنیان با اشاره به فناوری‌ مورد استفاده در آئروژل‌های تولید شده در این شرکت، گفت: فرض کنید از یک ژل مایع، حلال آن خارج شود، بدون اینکه ساختار آن دچار فروپاشی یا شکست شود. در حالت عادی وقتی آب یک ژل تبخیر می‌شود، حجم آن کاهش یافته و دیواره‌ها به هم نزدیک می‌شوند و حفره‌ها از بین می‌روند. اما نقطه حیاتی تولید آئروژل‌ها در همین فرآیند نهفته است؛ یعنی خارج کردن حلال به‌گونه‌ای که ساختار حفظ شود.

وی با تاکید بر اینکه در ژل اولیه ما، حفره‌ها در ابعاد نانو هستند و همین ویژگی باعث ایجاد خاصیت عایق می‌شود، افزود:‌ در واقع ۹۵ درصد آئروژل از حفره تشکیل شده و تنها ۵ درصد ماده جامد وجود دارد. این حفرات نانومتری اجازه عبور جریان هوا یا گاز را نمی‌دهند و در نتیجه انتقال حرارت به‌صورت جریانی یا هدایت اتفاق نمی‌افتد. این خاصیت نانومتخلخل بودن، آئروژل را به قوی‌ترین عایق تجاری در جهان تبدیل کرده است.

یوسفی امیری با اشاره به کاربردهای گسترده آئروژل‌ها گفت: آئروژل خالص می‌تواند به صورت پودر به رنگ، گچ یا سیمان اضافه شود و در دنیا برندهای متعددی در اروپا و آمریکا از این محصول در صنایع مختلف استفاده کرده‌اند. این فناوری به‌ویژه در حوزه رنگ دارای کاربرد بسیار بالایی است و می‌تواند در کاهش مصرف انرژی ساختمان‌ها که عمده‌ترین بخش مصرف انرژی کشور هستند، نقش مؤثری ایفا کند.

عضو هیئت مدیره این شرکت دانش‌بنیان درباره روش تولید این محصول، توضیح داد: ابتدا یک محلول داریم که به ژل تبدیل می‌شود و در مرحله بعد ژل به آئروژل بدل می‌شود. در این فرآیند، پارچه یا پتو به‌طور کامل در محلول قرار داده می‌شود تا ژل درون حفرات آن تشکیل شود. سپس این ژل به آئروژل تبدیل شده و کل ساختار پتو را پوشش می‌دهد. این روش مزیت‌های متعددی از جمله طول عمر بالا و مقاومت در برابر رطوبت ایجاد می‌کند.

به گفته وی، جذب رطوبت یکی از مشکلات رایج در عایق‌های متداول است که کارایی آنها را از بین می‌برد، اما آئروژل‌های تولیدی این شرکت هیچ‌گونه آب یا رطوبتی را جذب نمی‌کنند و پایداری خود را حفظ می‌کنند.

یوسفی امیری ادامه داد: از نظر مکانیکی نیز این عایق‌ها بسیار مقاوم هستند. عایق‌های موجود در بازار به‌راحتی دچار ریزش و فروپاشی می‌شوند، در حالی‌که عایق‌های ما از نظر کششی و استحکام مکانیکی مشابه موکت عمل می‌کنند و در طول زمان تخریب نمی‌شوند. حتی در صورت نیاز به باز کردن عایق برای تعمیر یا بازرسی تجهیزات، می‌توان از همان عایق مجدداً استفاده کرد.

وی تاکید کرد: این عایق‌ها علاوه بر آنکه مانع از دست رفتن انرژی در سرما و گرما می‌شود، موجب کند سوز شدن سطوح نیز خواهد شد.