رئیس کل دادگستری مازندران گفت: نظارت بر روند دادرسی و بررسی میدانی آسیبهای موجود مورد ارزیابی قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ عباس پوریانی رئیس کل دادگستری مازندران در حاشیه بازدید از مجتمع دادگاههای صلح ساری و شعب حل اختلاف ساری که به منظور ارزیابی و نظارت بر روند دادرسی و بررسی میدانی آسیبهای موجود انجام شد، گفت: در این بازدید نحوه رسیدگی به پروندهها و مشکلات و تقاضاهای کارکنان و مردم، از نزدیک مورد بررسی قرار گرفت.
رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: ضمن دیدار با همکاران قضایی و اداری، بر کاهش موجودی، صدور آرای متقن، افزایش میزان صلح و سازش و ضرورت بهبود روند رسیدگی به پروندهها، تأکید شد.
پوریانی تصریح کرد: تسریع در حل و فصل پروندهها، از اهمیت بالایی برخوردار است و باید تلاش در جهت بهبود سرعت و دقت در دادرسیها ادامه یابد.
رئیس کل دادگستری مازندران در ادامه خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه الگوی تعالی دادگستری در حوزه حل اختلاف، در پیشبرد بهینه امور و تحقق اهداف مد نظر، تاثیر کمنظیری دارد، بنابراین یکایک اشخاص جامعه هدف، باید در راستای نهادینهشدن شاخصهای مرتبط الگوی مزبور در این مجتمع، مستمراً تلاش کنند.
پوریانی همچنین با اشاره به لزوم بهرهمندی از فناوریهای نوین در فرآیند دادرسی، خواستار توجه بیشتر به پروندههای الکترونیکی و کاهش تراکم پروندهها شد.
معاون حل اختلاف دادگستری استان و رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب، در این بازدید رئیس کل دادگستری مازندران را همراهی کردند.
در این بازدید، تعدادی از مراجعان نیز، مطالبات قضایی خود را از نزدیک با رئیس کل دادگستری استان، مطرح کردند.