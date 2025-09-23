آیین نواختن زنگ مهر و مقاومت برای گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و تکریم فرزندان شهدا در دبستان سردار شهید سلیمانی خمین برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ آیین نواختن زنگ مهر و مقاومت برای گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و تکریم فرزندان شهدا این مراسم امسال در شهر هزار شهید خمین در دبستان پسرانه سردار شهید سلیمانی برگزار شد.

استاندار مرکزی در این آیین گفت: مهمترین اولویت دولت چهاردهم آموزش و پرورش است و تاکنون در این دولت، بیش از ۵۰ بار در شورای آموزش و پرورش به ریاست رئیس جمهور برگزار شده است.

مهدی زندیه وکیلی افزود: ۶۵ مدرسه با ۲۶۵ کلاس درس در سال تحصیلی جدید در استان مرکزی افتتاح شده است و امسال رنگ و بوی دیگری در روز نخست سال تحصیلی غالب بود و در مدرسه سردار سلیمانی شهرستان خمین، بیش از بقیه مدارس عطر شهادت و دفاع مقدس حس می‌شود.

استاندار مرکزی اضافه کرد: در جنگ ۱۲ روزه بیش از ۳۵ شهید در استان مرکزی و بیش از هزار شهید در کشور تقدیم شد.

زندیه‌وکیلی عنوان کرد: خون شهدا بار دیگر نظام مقدس اسلامی را تقویت کرد و بسیاری از شهدا دانش آموزان بودند و بسیاری از رزمندگان نیز رزمندگی را از دانش‌آموزی آغاز کردند.

استاندار مرکزی افزود: نهاد مدرسه پشتوانه انقلاب و نظام اسلامی است، چراکه پرورش و تربیت فرزندان در کنار تربیت والدین در مدرسه شکل می‌گیرد.

وی گفت: امروز برای توسعه، آبادی و پیشرفت کشور چشم امید به دانش‌آموزان است و اگر این قشر در حوزه پرورشی و آموزشی خوب پرورش یابند، آینده‌ای درخشان در انتظار آنها است.