نیروگاه خورشیدی ۶۰۰ کیلوواتی در تصفیهخانه فاضلاب شهرستان آباده به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،مدیرعامل شرکت آبفا فارس گفت: نیروگاه خورشیدی ۶۰۰ کیلوواتی در تصفیه خانه فاضلاب با هزینه بیش از ۲۵۰ میلیارد ریال در شهرستان آباده افتتاح شد.
علی شبانی افزود: همچنین ۲ نیروگاه ۶۰۰ کیلوواتی تصفیهخانه فاضلاب در شهرستانهای نیریز و فیروزآباد در مراحل پایانی ساخت قرار دارد.
وی بیان کرد: استفاده از انرژی خورشیدی علاوه بر کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی، موجب پایداری تامین انرژی، کاهش هزینههای عملیاتی، حفاظت از محیط زیست و حرکت به سمت اقتصاد سبز میشود.
مدیر عامل شرکت آبفا فارس گفت: این اقدام گامی مهم در مسیر توسعه انرژیهای پاک و تجدیدپذیر و تحقق اهداف ملی در حوزه خودکفایی انرژی به شمار میرود.
شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.