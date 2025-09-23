به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محمد باقری مطلق اعلام کرد: ستاد توسعه فناوری‌های نانو و میکرو در نظر دارد به منظور برنامه‌ریزی ویژه جهت کمک به توسعه بازار صادراتی و معرفی به بازارهای جدید در تعاملات پیش روی ستاد با نهادهای مرتبط از جمله رایزنان بازرگانی کشورهای منطقه، سفیران اقتصادی ایران در کشورهای مختلف، هیأت‌های تجاری بازدیدکننده از ستاد و … کتابچه جامعی از محصولات نانویی منتخب تهیه کند.

وی اظهار کرد: اگرچه حضور موفق و پرتعداد شرکت‌های ایرانی در نمایشگاه‌های بین‌المللی بسیار ارزشمند است، اما ماهیتی موقتی دارد و امکان انتقال عمق و جزئیات توانمندی‌ها به تصمیم‌گیرندگان کلیدی را به صورت کامل فراهم نمی‌کند. این کتابچه پاسخی مستقیم به درخواست‌های مکرر رایزنان بازرگانی، سفیران اقتصادی و هیات‌های خارجی برای دسترسی به یک مرجع معتبر، خلاصه و قابل اعتماد است. این کتابچه به یک ابزار فیزیکی ماندگار تبدیل خواهد شد که پس از پایان رویدادها نیز به‌عنوان مرجع مورد استفاده قرار می‌گیرد.

باقری مطلق در خصوص معیارهای انتخاب شرکت‌های برتر صادراتی از میان حدود ۵۰۰ شرکت فعال در این حوزه، توضیح داد: این معیارها، ترکیبی از فاکتورهای قابلیت صادرات و بین‌المللی شدن، دارا بودن دانش فنی انحصاری یا سطح بالا، ظرفیت تولید و پایداری و همچنین سابقه بین‌المللی و مشتریان خارجی است.

مدیر کارگروه بین‌المللی ستاد ویژه توسعه فناوری‌های نانو و میکرو جذابیت اصلی این کتابچه سرمایه‌گذاران خارجی را صرفه‌جویی در زمان و کسب اطمینان دانست و یادآور شد: چرا که به جای بررسی صدها شرکت، به طور مستقیم با گلچینی از شرکت‌های برتر و تأییدشده روبرو می‌شود. ساختار استاندارد و یکدست اطلاعات ارائه‌شده، مقایسه و ارزیابی را برای آنان بسیار آسان می‌کند. این کتابچه تنها یک ابزار معرفی نیست، بلکه آغازگر یک فرآیند ارتباطی است. اطلاعات تماس دقیق هر شرکت در آن درج شده و ستاد نانو به عنوان میزبان و تسهیل‌گر، آماده ارائه معرفی مستقیم و زمینه‌سازی برای برگزاری جلسات بازرگانی است.

به گفته وی تجار و مدیران خارجی می‌توانند این کتابچه را از طریق رایزنان بازرگانی ایران در خارج از کشور، سفارتخانه‌ها، هیئت های تجاری و همچنین غرفه پاویون ایران در نمایشگاه‌های بین‌المللی معتبر دریافت کنند.