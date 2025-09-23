مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نور از برداشت ۲۹۵ تن فندق از سطح زیر کشت ۱۴۰ هکتاری این محصول در مناطق میانبند و کوهستانی این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ عزیزالله هوشمند مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نور با اشاره به ظرفیتهای بالای این شهرستان در تولید محصولات باغی گفت: هماکنون ۱۴۰ هکتار از اراضی کشاورزی مناطق میانبند و کوهستانی نور به کشت فندق اختصاص یافته است.
وی افزود: بر اساس برآوردها، میزان تولید فندق در سال جاری به ۲۹۵ تن رسیده که به طور متوسط ۲.۱ تن در هر هکتار برداشت شده است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نور با بیان اینکه بیش از ۳۰۰ بهرهبردار در زمینه کشت و تولید فندق در این شهرستان فعالیت دارند، تصریح کرد: این محصول نقش مهمی در اقتصاد خانوارهای روستایی و عشایری منطقه ایفا میکند.
هوشمند توسعه باغات فندق را از مزیتهای نسبی کشاورزی نور دانست و گفت: افزایش سطح زیر کشت این محصول میتواند به رونق اقتصادی، اشتغالزایی و جلوگیری از مهاجرت روستاییان کمک شایانی کند.
وی از برنامههای حمایتی جهاد کشاورزی در این حوزه خبر داد و افزود: ارائه آموزشهای تخصصی به بهرهبرداران، تأمین نهادههای مورد نیاز و تسهیل دسترسی به بازارهای فروش از جمله اقدامات در دستور کار برای تقویت تولید فندق در شهرستان نور است.