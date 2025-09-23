فعالیت باشگاه گلنور در سال گذشته و برنامه‌های امسال با حضور مدیران و مسئولان این باشگاه در جمع از اصحاب رسانه تشریح شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیرعامل باشگاه گلنور در این نشست گفت: باشگاه گلنور سال گذشته در رشته بسکتبال نخستین سال خودش را در بالاترین سطح رقابت‌های کشور یعنی سوپر لیگ طی کرد و به رتبه پنجمی این رقابت‌ها رسید.

عماد چلونگر در ادامه افزود: توجه به استعداد‌های بومی و کشف آنها در استان، حضور در مسابقات رده‌های پایه و ایجاد زیرساخت‌ها عوامل مهمی است که باشگاه و مدیریت گلنور از ابتدای تاسیس تاکنون به دنبال آن بوده و هست.

وی گفت: امسال هم باشگاه گلنور یکی از تیم‌های مدعی در رقابت‌های دسته برتر بسکتبال خواهد بود و قرار است با تجربه بیشتر و حضور جوانان بومی و با انگیزه اصفهانی نماینده‌ای شایسته برای استان باشیم.

فصل جدید رقابت‌های دسته برتر بسکتبال باشگاه‌های کشور در بخش آقایان قرار است از ۱۰ مهر آغاز شود.