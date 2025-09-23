امروز ۱ مهرماه، شاخص کل بورس با افزایش ۰.۲ درصدی (۴۰۹۸ واحدی) به محدوده ۲،۵۴۴،۲۷۱ واحد رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، تاثیرگذارترین نماد‌ها در شاخص کل، پارسان، فارس، شستا، شپنا بودند.

شاخص کل هم‌وزن، اما با کاهش ۰.۱ درصدی (۱۰۰۰ واحدی) در محدوده ۷۷۵,۶۳۹ واحد قرار گرفت.

ارزش کل معاملات خرد امروز حدود ۶.۶ هزار میلیارد تومان بود و حدود ۴۰ درصد بازار در محدوده مثبت معامله شدند.

خالص خروج نقدینگی حقیقی از بازار نیز حدود ۱۷۶ میلیارد تومان بود.

بیشترین ورود پول حقیقی امروز به گروه استخراج کانه‌های فلزی و بیشترین خروج پول از صندوق‌های درآمد ثابت بود