همزمان با روز شعر و ادب فارسی و بزرگداشت استاد شهریار، جمعی از شاعران آیینی، جوان و پیشکسوت در محفل ادبی خانه شعر و ادب گرد هم آمدند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز یزد، رئیس اداره فرهنگی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد گفت: این برنامه با هدف پاسداشت زبان فارسی و ترویج شعر آیینی، در فضایی صمیمی و فرهنگی برگزار شد.
احمد عظیمیفر افزود: در این محفل ادبی، شاعران نوجوان، جوان و پیشکسوت از سراسر استان به شعرخوانی پرداختند و آثار خود را در قالبهای مختلف، با مضامین عاشقانه، آیینی و اجتماعی ارائه کردند.
وی اظهار داشت: همچنین سرودههایی با محوریت شهادت، عشق و وطن توسط شاعران منتخب اجرا شد.