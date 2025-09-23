به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بیضا گفت: پنج باغچه سلامت خانگی با همکاری ۱۲ عضو صندوق‌های اعتبار خرد زنان روستایی در بخش مرکزی و بانش راه اندازی شد.

صدیقه مویدی افزود: در این باغچه‌ها محصولات سبزی و صیفی به صورت ارگانیک تولید می‌شود و به مصرف خانوار‌های روستایی می‌رسد.

وی بیان کرد: هدف از اجرای این طرح دستیابی به بهبود تغذیه خانوار روستایی، تولید محصول سالم و امنیت غذایی، توسعه فرهنگ تغذیه سالم در بین زنان روستایی، درآمدزایی و افزایش تولید در باغچه‌های خانگی است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بیضا گفت: سالانه ۱۰ دوره آموزشی به صورت تئوری و عملی برای توانمند سازی بانوان روستایی در زمینه پرورش زنبور عسل، دامپروری، کشت گیاهان دارویی، پرورش قارچ خوراکی و کشت سبزی و صیفی در شهرستان بیضا برگزار می‌شود.

شهرستان بیضا در شمال غرب فارس و در فاصله ۳۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.