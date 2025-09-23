مانور تعویض سیم و کابل شبکه فرسوده برق روستایی، امروز در روستای افراچال ساری برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مسئول شبکه برق امره کلیجانرستاق ساری گفت: مانور تعویض سیم و کابل شبکه فرسوده برق روستایی امروز در روستای افراچال از توابع بخش کلیجانرستاق شهرستان ساری برگزار شد.

یساری افزود: در این مانور، سیم و کابل فرسوده شبکه برق روستایی افراچال بطول هزار و ۲۰۰ متر با کابل‌های خود نگه دار جایگزین شد.

وی گفت: این مانور با تلاش ۳۰عامل مدیریت برق کلیجانرستاق ساری انجام و سیم و کابل‌های قدیمی برق روستای افراچال با ۴ رشته سیم بطول هزار و ۲۰۰ متر در شبکه قدیمی با کابل ۵ سیم خود نگه دار تعویض شد.

یساری هدف عمده این مامور را کاهش تلفات و خسارت ناشی از نوسانات ولتاژ، تقویت ولتاژ برق، کاهش احتمال سرقت و رضایتمندی مشتریان عنوان کرد.

به گفته مسئول شبکه برق امره کلیجانرستاق ساری بیش از ۸۰۰ میلیون تومان برای اجرای این طرح هزینه شد که از محل اعتبارات شرکت توزیع برق و مشارکت دهیاری و شورای روستا پرداخت شد.