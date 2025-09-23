به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، محمد کبیری در بیست وچهارمین جلسه شورای معاونان و مدیران، همدلی وهمکاری سازمان، نهاد‌ها و بخش خصوصی را از دلایل رونق گردشگری کیش در جشنواره تابستانی برشمرد.

او با قدردانی از اصناف، جوامع، مسئولان و دست اندرکانی برگزاری جشنواره تابستانی، گفت: ۷۰۰ میلیارد تومان تسهیلات سفر در جشنواره تابستانی کیش به گردشگران و ساکنان اعطا شد و باعث ایجاد رونق و انگیزه سفر به کیش شد.

کبیری با اشاره به دستاورد‌های حضور در نمایشگاه بین المللی گردشگری تاجیکستان، گفت: در این نمایشگاه، شرکت کنندگان از کشور‌های مختلفی حضور داشتند و تفاهمات خوبی شکل گرفت.

او افزود: حضور تور اپراتور‌ها و چارترکنندگان از کشور‌های عربستان، بحرین و امارات فرصت خوبی برای توافق‌های گردشگری و اقتصادی بین کیش و این کشور‌ها فراهم کرد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، افزود: برای برقراری پرواز بین کیش و تاجیکستان و دیگر کشور‌ها نیز جلسات مقدماتی برگزار شد و به منظور راه اندازی و استمرار با هماهنگی معاونت گردشگری، شرکت هواپیمایی کیش و بنادر و فرودگاه‌ها باید پیگیری شود.

او با قدردانی از مشارکت بخش خصوصی در این رویداد بین المللی، گفت: همدلی و همراهی دراین سفر دستاورد‌های خوبی برای کیش به همراه داشت و برای دیگر نمایشگاه‌های بین المللی نیز باید با مشارکت فعال بخش خصوصی برای معرفی ظرفیت‌های کیش برنامه ریزی کنیم.