در پی درگذشت مادر آقای غلامعلی حداد عادل، رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی، معاون اول رئیس‌جمهور در پیامی این ضایعه را به او تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، متن پیام آقای عارف به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر حداد عادل

اندوه در گذشت مادر گرامیتان، موجب تأثر و تألم شد.

آن بانوی والامقام که مظهر ایمان، ادب و پاکی بود پس از عمری بندگی خدا و خدمت به خلق، اینک جان به جان آفرین تسلیم کرده است. اطمینان دارم که لطف پروردگار متعال همیشه تسلی بخش جنابعالی و خانواده داغدار است.

ضمن تقدیم مراتب خالصانه تعزیت و تسلیت به جنابعالی، خاندان مکرم و محترم حدادعادل و همه ارادتمندان آن بانوی گرانقدر و نیکوکار برای آن مرحومه مغفرت و رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل از درگاه خداوند منان آرزومندم.

محمدرضا عارف

معاون اول رئیس‌جمهور