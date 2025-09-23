به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، رضا اخلاص‌مند افزود: میانگین بارش‌های سال آبی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ استان همدان ۲۸۵.۲ میلیمتر بود که این میزان در بلند مدت ۳۴۵ میلیمتر ثبت شده و ۱۷ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

او با اشاره به اینکه میانگین بارش‌های سال آبی (۱۴۰۳-۱۴۰۴) استان همدان نسبت به سال آبی (۱۴۰۲-۱۴۰۳) نیز ۳۰ درصد کاهش یافته، تصریح کرد: در سال آبی (۱۴۰۲-۱۴۰۳) به طور میانگین ۴۰۷.۳ میلیمتر بارش در استان همدان ثبت شده بود.

مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای استان همدان گفت: بیشترین میزان بارش در محدود مطالعاتی نهاوند، حوضه آبریز کرخه، ایستگاه وراینه با ثبت ۴۳۴ میلیمتر بارش بوده که به نسبت سال گذشته ۲۷ درصد و به نسبت بلند مدت ۲۱ درصد کاهش داشته است.

رضا اخلاص‌مند کمترین میزان بارش را در محدود مطالعاتی رزن-قهاوند، حوضه آبریز قره چای، ایستگاه قهاوند بیان کرد و افزود: ایستگاه قهاوند با ثبت ۲۰۸ میلیمتر بارش به نسبت سال گذشته ۴۰ درصد و بلند مدت ۱۸ درصد کاهش داشته است.

او تصریح کرد: ایستگاه سد اکباتان ۲۶۲ میلیمتر بارش را در خود ثبت کرده که به نسبت سال گذشته ۳۲ درصد و به نسبت بلند مدت ۲۶ درصد کاهش داشته است.