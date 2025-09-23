پخش زنده
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با همتایان خود در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد دیدار کردند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک؛ سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران روز سه شنبه اول مهرماه به وقت محلی در دومین روز حضور خود در نیویورک برای شرکت در هشتادمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سطح سران با خانم ماریا مالمر استنرگارد، وزیر خارجه سوئد دیدار و گفتوگو کرد.
دیدار وزیر خارجه کشورمان با وزیر خارجه فنلاند
سیدعباس عراقچی وزیر امورخارجه جمهوری اسلامی ایران همچنین صبح امروز سهشنبه با خانم الینا والتونن وزیر امور خارجه فنلاند دیدار کرد.
در این دیدار ضمن گفتوگو در مورد موضوعات روابط دوجانبه ایران-فنلاند، راجع به تحولات بینالمللی بهویژه مباحث مرتبط با صلح و امنیت بینالمللی تبادل نظر کردند.
وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به گذشت دو سال از نسلکشی در غزه و تداوم نقضهای فاحش منشور ملل متحد و حقوق بشر به واسطه تجاوزات و جنایات رژیم صهیونیستی علیه کشورهای منطقه، بر مسئولیت قانونی و اخلاقی همه کشورها برای توقف نسلکشی و مقابله با تهدیدهای مستمر این رژیم علیه صلح و ثبات بینالمللی تاکید کرد.
عراقچی همچنین با تبیین رویکرد مسئولانه ایران در رابطه با موضوع هستهای، نسبت به تبعات هرگونه استفاده ابزاری سه کشور اروپایی از شورای امنیت برای اعمال فشار علیه ایران هشدار داد.