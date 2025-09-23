پخش زنده
همزمان با هفته دفاع مقدس، یادمان شهید طالبی در آموزشگاه دخترانه شاهد نور بافق رونمایی شد و آغاز سال تحصیلی با یاد و نام شهدا رنگ و بویی متفاوت گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مدیر آموزشگاه در این آیین گفت: آغاز سال تحصیلی با یاد شهیدان فرصتی است تا دانشآموزان علاوه بر درس، با فرهنگ ایثار و شهادت نیز آشنا شوند.
زهرا محمدی تأکید کرد: آشنایی نسل جدید با سیره شهدا میتواند چراغ راه آینده آنان باشد و امیدواریم دانشآموزان با مطالعه زندگی این عزیزان، مسیر درست زندگی و خدمت به میهن را انتخاب کنند.
وی با اشاره به رشادتهای شهید طالبی افزود: امنیت امروز ما مرهون جانفشانی شهداست.
همزمان با این مراسم، ۳۰۰ دانشآموز آموزشگاه شاهد نور سال تحصیلی جدید را آغاز کردند.