با حضور نماینده مردم شاهین دژ و تکاب از صبر و ایثار خانواده شهید صادق زاده در شاهیندژ تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ با حضور حجتالاسلام میرزایی نماینده مردم شاهین دژ و تکاب در مجلس شورای اسلامی و مسئولان شهرستان شاهین دژ از خانواده شهید صادق زاده با اهدای لوح تجلیل شد.
در این دیدار حجتالاسلام میرزایی نماینده مردم شاهین دژ و تکاب در مجلس شورای اسلامی خانواده معظم شهدا را صاحبان اصلی انقلاب عنوان کرد و گفت: امروز پاسداشت خون شهدا و ادامه راه آنها مهمترین وظیفه آحاد جامعه است.