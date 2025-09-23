پخش زنده
رادین فروغیان و ایمان آرزه ملی پوشان کشورمان در ماده بلدرینگ نتوانستند از مرحله مقدماتی مسابقات سنگنوردی قهرمانی جهان صعود کنند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در مرحله مقدماتی مسابقات سنگنوردی قهرمانی جهان ماده بلدرینگ که در سئول، کرهجنوبی برگزار شد، رادین فروغیان در رده ۳۷ و ایمان آرزه در رده ۶۵ قرار گرفتند و نتوانستند به مرحله بعدی این رقابتها راه یابند.
پیش از این در مرحله مقدماتی مسابقات سنگنوردی قهرمانی جهان ماده لید رادین فروغیان در رده ۵۱ و سارینا غفاری در رده ۵۳ قرار گرفتند و نتوانستند به مرحله بعدی این رقابتها صعود کنند.
همچنین در بخش زنان، سارینا غفاری از شکورمان در مرحله مقدماتی ماده «بلدرینگ» در رده ۳۵ قرار گرفت و نتوانست به مرحله بعدی این رقابتها راه یابد.