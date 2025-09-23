پخش زنده
شهردار پلدشت گفت: در نیمه اول سال جاری ۳۰ طرح بزرگ و کوچک عمران شهری در مناطق مختلف شهر پلدشت اجرایی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ شهردار پلدشت گفت: در نیمه اول سال جاری شهرداری پلدشت در شش ماه نخست سال جاری ۳۰ طرح بزرگ و کوچک در سطح این شهر اجرا و به بهره برداری رسانده است.
سید تقی حسن زاده خاطر نشان کرد : شهرداری برای اجرای این طرحها در مجموع ۵۰ میلیارد تومان اعتبار هزینه است کرده است.
وی اهم این طرحها را احداث خیابان کمربندی ۲۴ متری. مرمت و بازسازی و تجهیز پارکهای کشاورز و اراز. جدول گذاری به طول ۶ کیلومتر و لکه گیری خیابانهای سطح شهر عنوان کرد.