به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ رضا شمسائی فرمانده انتظامی آستانه اشرفیه گفت: در پی دریافت خبری مبنی بر مبادرت فردی با خودروی فاقد پلاک که درحال تردد بود طی بازرسی از خودرو مورد نظر تعداد ۲۰ باکس ۲۰ لیتری جمعا به مقدار ۴۰۰ لیتر بنزین کشف و ضبط شد و متهم ۳۵ ساله این پرونده به مرجع قضائی منتقل و خودروی وی نیز توقیف گردید.

وی افزود: مبارزه با عرضه سوخت خارج از شبکه توزیع و قاچاق سوخت، یکی از مهمترین اولویت‌های مجموعه انتظامی است و پلیس با اقدامات همه جانبه از به تاراج رفتن این سرمایه ملی جلوگیری می‌کند.

فرمانده انتظامی آستانه اشرفیه از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت غیرقانونی قاچاقچیان، مراتب را در اسرع وقت از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.