رئیس سازمان حمل و نقل شهرداری یزد: تعداد دانشآموزانی که سرویسبندی شده و به آنها سرویس اختصاص یافته، حدود ۱۹ هزار نفر است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، حمید دهقان بنادکی با اشاره به آخرین آمار ثبتنامی در سامانه سپند گفت: آخرین آمار ثبتنام در سامانه سپند نشان میدهد که تا کنون ۱۵ هزار و ۱۰۷ نفر در این سامانه ثبتنام کردهاند، اما تعداد افرادی که سرویسبندی شده و به آنها سرویس اختصاص یافته، حدود ۱۹ هزار نفر است.
وی افزود: این اختلاف به دلیل مراجعه برخی خانوادهها به شرکتهای مجاز طرف قرارداد شهرداری و دریافت سرویس بدون ثبتنام اولیه در سامانه است، به همین دلیل نیاز آنها نیز پاسخ داده شده و سرویسبندی شدهاند.
دهقان ادامه داد: با وجود آنکه دسترسی به اطلاعات برخی از دانشآموزان از طرف تهران برای ورود به سامانه سپند هنوز برقرار نشده، سرویس به این عزیزان اختصاص یافته و نگرانی در این زمینه وجود ندارد و تنها مرحله اداری، یعنی انتقال اطلاعات آنها به سامانه سپند باقی مانده که آن هم در حال پیگیری است.
وی افزود: خوشبختانه تاکنون یک هزار و ۷۰۰ راننده مجوزهای لازم را دریافت کرده و در حوزه سرویس مدارس فعال هستند.
رئیس سازمان حمل و نقل شهرداری یزد با اشاره به برگزاری دورههای آموزشی برای رانندگان سرویس مدارس، گفت: هماکنون کلاسهای آموزشی در پارک ترافیک شهرداری در حال برگزاری است تا رانندگان با آموزشهای لازم برای ارائه سرویس مدارس آماده شوند.
دهقان ادامه داد: نرخ سرویس مدارس در استان یزد نسبت به سال گذشته بهطور میانگین ۳۵ درصد افزایش یافته است. بیشترین درخواست در بازه صفر تا پنج کیلومتر قرار دارند که تقریباً ۶۵ درصد از کل خانوارها را شامل میشود.
وی تصریح کرد: مسیرهای طولانیتر، بهویژه از هشت کیلومتر به بالا، با نرخهایی از ۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان شروع شده و طبق دستورالعمل و فرمول محاسباتی مصوب افزایش مییابد و برای مسیرهای بیش از ۱۲ کیلومتر، قیمت سرویس به صورت توافقی بین خانوادهها و رانندگان تعیین میشود.