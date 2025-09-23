مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کهگیلویه و بویراحمد از مرمت چهار بنای تاریخی در شهرستان چرام با اعتباری بالغ بر ۴۰ میلیارد ریال خبرداد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، ،سید مجتبی‌امیرحسینی در حاشیه بازدید از طرح های مرمتی شهرستان چرام ، گفت: این چهار طرح شامل بنای تاریخی امام‌زاده علی (ع) با اعتبار حدود به ۲۰میلیارد ریال، بنای تاریخی روستای دره آخوند با اعتبار ۴میلیارد ریال، بنای تاریخی تل بابونه با اعتبار ۴میلیارد ریال و بنای تاریخی امام‌زاده محمود (ع) با اعتبار ۱۰میلیارد ریال است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به پیشرفت چشمگیر پروژه‌های مرمت چهار بنای تاریخی مهم در شهرستان چرام، افزود: این طرح ها با اعتباری بالغ بر ۴۰ میلیارد ریال در حال انجام است و تاکنون به پیشرفت کاری حدود ۸۰ درصد رسیده‌اند.

او با بیان اینکه حفظ و احیای میراث فرهنگی، نویدبخش آینده‌ای روشن برای صنعت گردشگری کهگیلویه و بویراحمد است، ادامه داد: این سرمایه‌گذاری عظیم نه تنها به بقای آثار باستانی کمک می‌کند، بلکه با ایجاد زیرساخت‌های لازم برای جذب گردشگر، می‌تواند به توسعه اقتصادی منطقه نیز کمک کند.

امیر حسینی افزود: شهرستان چرام از نظر تاریخی و فرهنگی دارای پیشینه‌ای غنی و پربار است، این منطقه گنجینه‌ای ارزشمند از بنا‌های کهن و آثار تاریخی را در خود جای داده است که هر یک روایتگر گوشه‌ای از تاریخ و فرهنگ مردمان این دیاراست.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کهگیلویه و بویراحمد گفت: بنا‌های تاریخی، همچون پل‌های ارتباطی میان گذشته و حال، هویت فرهنگی یک ملت را شکل می‌دهند و از این رو، توجه ویژه به مرمت و نگهداری اصولی آن‌ها از اهمیت بسزایی برخوردار است.