آموزشگاه ۱۲ کلاسه علوی خلیج فارس با کلاس‌ های هوشمند و کارگاه‌ های موضوعی خیاطی و کامپیوتر در «صیدآباد» بخش مرکزی مشهد افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون استاندار و فرماندار ویژه مشهد در مراسم افتتاح مدرسه هوشمند روستایی گفت: این مدرسه به مساحت ۲ هزار متر مربع و اعتباری افزون بر ۲۱۰ میلیارد ریال از امروز در اختیار دانش‌ آموزان قرار گرفت.

سید حسن حسینی افزود: پویش «با من» با هدف مردمی سازی ساخت فضا‌های آموزشی در دولت چهاردهم فعال شد و در این راستا ۲۱۳ مدرسه تا مهرماه سال ۱۴۰۵ در این شهرستان افتتاح خواهد شد، بر این اساس برنامه ما افتتاح حداقل ۲ مدرسه در هر هفته است.

دهیار روستای صیدآباد هم در حاشیه بهره برداری از این مدرسه گفت: این مدرسه در یکی از مناطق کم‌ برخوردار حاشیه مشهد و به همت خیر روستا، اداره کل نوسازی مدارس و بنیاد علوی ساخته شد و مردم روستا به یکی از آرزو‌های خود رسیدند.

جواد صالحی افزود: این مدرسه فقط یک ساختمان نیست بلکه نمادی از امید و تحقق آینده‌ ای روشن برای فرزندان این سرزمین در روستای صیدآباد است، از این پس دانش‌ آموزان روستا بدون تحمل سختی‌ های گذشته تحصیل می‌ کنند.

چهار میلیون نفر جمعیت شهرستان مشهد در سه بخش «مرکزی، رضویه، احمدآباد» و شهر‌های «مشهد، رضویه، ملک آباد و بینالود» و ۴۰۰ روستای کوچک و بزرگ سکونت دارند.

حدود ۸۰۰ هزار دانش آموز در هفت هزار و ۵۰۰ واحد آموزشی شهرستان مشهد مشغول به تحصیل هستند که تقریبا نیمی از دانش‌ آموزان استان خراسان رضوی را تشکیل می‌ دهند.