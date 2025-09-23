رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کهگیلویه و بویراحمد، از جذب کامل و ۱۰۰ درصدی اعتبارات سال ۱۴۰۳ در استان خبر داد و این موفقیت را نتیجه تلاش مشترک دستگاه‌های اجرایی و همراهی مسئولان استان دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، انتظام سهمگین افزود:جذب صددرصدی اعتبارات در سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که استان توانسته است در مسیر توسعه و بهره‌برداری بهینه از منابع ملی و استانی گام‌های مؤثری بردارد. این موفقیت حاصل هم‌افزایی، همدلی و پیگیری مستمر همکاران در سازمان مدیریت و دستگاه‌های اجرایی است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تأکید کرد: با تحقق کامل جذب اعتبارات، بسیاری از طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی و خدماتی استان وارد مراحل اجرایی و تکمیلی می‌شوند که این موضوع نقش مهمی در ارتقای زیرساخت‌ها و افزایش رضایت‌مندی مردم خواهد داشت.

انتظام سهمگین ابراز امیدواری کرد:«در سال‌های آینده این روند به گونه‌ای ساماندهی شود که فرآیند جذب اعتبارات با سازوکارهای نوین و برنامه‌ریزی‌شده در طول سال انجام گیرد و به روزهای پایانی موکول نشود تا آثار مثبت آن سریع‌تر در خدمت‌رسانی به مردم نمایان گردد.