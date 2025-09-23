فرمانده انتظامی شهرستان بهشهر، فرزند شهید ستوان جاسم حسینیان را در نخستین روز مدرسه، از خانه تا کلاس درس بدرقه کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ در آستانه آغاز سال تحصیلی، امیرمهدی حسینیان فرزند شهید ستوان جاسم حسینیان با همراهی فرمانده انتظامی شهرستان بهشهر، از منزل تا مدرسه بدرقه شد.

سرهنگ قلی‌پور ضمن آرزوی سلامتی برای همه فرزندان ایران‌زمین، گفت: شما آینده‌سازان این مرز و بوم هستید و باید با تلاش و درس‌خواندن، آینده‌ای روشن برای کشور رقم بزنید.

وی تأکید کرد: آینده ایران در دستان نسل جوان است و با اندیشه، علم و تعهد می‌توان مسیر بالندگی کشور را هموار کرد.

شهید ستوان جاسم حسینیان از نیرو‌های وظیفه‌شناس استان هرمزگان بود که در جریان مأموریت پلیس راه و در پی سرپیچی یک فرد متخلف، به شهادت رسید.