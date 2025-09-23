اعلام ساعات کاری جدید دستگاههای اجرایی استان قزوین
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری قزوین، اعلام کرد: ساعات کاری تمامی ادارات و دستگاههای اجرایی استان از شنبه تا چهارشنبه، ساعت ۷ صبح تا ۱۵ تعیین میشود و روزهای پنجشنبه تعطیل خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین،
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری قزوین، اعلام کرد: ساعات کاری تمامی ادارات و دستگاههای اجرایی استان از شنبه تا چهارشنبه، ساعت ۷ صبح تا ۱۵ تعیین میشود و روزهای پنجشنبه تعطیل خواهد بود.
میرزایی در ادامه با اشاره به تسهیل شرایط برای مادران شاغل دارای فرزند در مقاطع پیشدبستانی و ابتدایی، بیان کرد: برای این دسته از همکاران، امکان شروع یا پایان کار شناور به مدت یک ساعت در نظر گرفته شده است تا بتوانند با آرامش و برنامهریزی مناسب، حضور خود در مدارس فرزندانشان را مدیریت کنند.
وی تأکید کرد: مراکز امدادی، درمانی، خدمات ضروری، بیمارستانها، اورژانس، مراکز امداد و نجات، آتشنشانی، پاسگاهها و مراکز انتظامی از این تعطیلی مستثنی بوده و فعالیت آنها طبق روال عادی ادامه خواهد داشت.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری قزوین بیان کرد : ساعت کاری بانکهای استان نیز بر اساس قوانین شورای هماهنگی بانکها خواهد بود، و در روزهای پنجشنبه نیز به صورت شعب کشیک و با یکسوم ظرفیت به ارائه خدمات ضروری بانکی به شهروندان خواهند پرداخت.
میرزایی در پایان خاطرنشان کرد: دانشآموزان طبق تقویم آموزشی وزارت آموزش و پرورش در مدارس حضور خواهند داشت و هیچ تغییری در برنامههای آموزشی ایجاد نشده است.