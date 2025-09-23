برگزاری ستاد هماهنگی رویداد ملی روز روستا و عشایر در لرستان
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان از برگزاری ستاد هماهنگی و برنامهریزی استانی رویداد ملی روز روستا و عشایر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان با اشاره به اینکه پانزدهم مهر به عنوان روز ملی روستا و عشایر نامگذاری شده است، اظهار داشت: به همین مناسبت رویداد کشوری این روز در تهران برگزار خواهد شد.
مهدی مجیدی افزود: در جلسه امروز با حضور دستگاههای مرتبط مقرر شد حدود ۲۰ نفر از فعالان و روستاییان نمونه استان در حوزههای سرمایهگذاری، اشتغال و محیط زیست معرفی شوند تا در رویداد ملی روز ۱۵ مهر شرکت کنند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان همچنین از اجرای دو پویش همزمان خبر داد و گفت: «پویش الگوی مشارکت روستایی» و «پویش ایدههای برتر روستایی» با هدف شناسایی و معرفی ظرفیتها و توانمندیهای روستاییان برگزار میشود.
مجیدی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه بیش از ۴۰ درصد جمعیت استان لرستان را روستائیان تشکیل میدهند، این رویداد فرصت ارزشمندی برای نمایش توانمندیها و ایدههای آنان خواهد بود.