معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان از برگزاری ستاد هماهنگی و برنامه‌ریزی استانی رویداد ملی روز روستا و عشایر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان با اشاره به اینکه پانزدهم مهر به عنوان روز ملی روستا و عشایر نامگذاری شده است، اظهار داشت: به همین مناسبت رویداد کشوری این روز در تهران برگزار خواهد شد.

مهدی مجیدی افزود: در جلسه امروز با حضور دستگاه‌های مرتبط مقرر شد حدود ۲۰ نفر از فعالان و روستاییان نمونه استان در حوزه‌های سرمایه‌گذاری، اشتغال و محیط زیست معرفی شوند تا در رویداد ملی روز ۱۵ مهر شرکت کنند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان همچنین از اجرای دو پویش همزمان خبر داد و گفت: «پویش الگوی مشارکت روستایی» و «پویش ایده‌های برتر روستایی» با هدف شناسایی و معرفی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های روستاییان برگزار می‌شود.