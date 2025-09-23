پخش زنده
دبیر جایزه ملی حسین جلالپور (جایزه مستقل غزل) گفت: پنجمین دوره این رویداد ادبی با هدف معرفی و حمایت از سرایندگان، پژوهشگران و ناشران فعال در حوزه غزل فراخوان خود را منتشر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ حسن فرهادی افزود: علاقهمندان میتوانند آثار خود را در سه بخش «غزلهای ارسالی»، «مجموعه غزل چاپشده یا در حال چاپ» و «پژوهش، مقاله و پایاننامه مرتبط با غزل» تا ۳۰ آبان ۱۴۰۴ به نشانی دبیرخانه در بندر گناوه یا پست الکترونیک این جایزه ارسال کنند.
وی افزود: از غزلسرایان، پژوهشگران و ناشران دعوت میشود تا با ارسال تازهترین آثار خود به دبیرخانه در این رویداد ملی ادبی مشارکت داشته باشند.
فرهادی ادامه داد: این جایزه در سه بخش برگزار میشود؛ نخست، غزلهای ارسالی که حداقل ۳ و حداکثر ۵ اثر میتواند باشد، دوم، مجموعه غزل چاپشده یا در حال چاپ که باید در بازه زمانی ۱ آذر ۱۴۰۲ تا زمان برگزاری پنجمین دوره جایزه چاپ شده باشد، و سوم، پژوهش، مقاله و پایاننامه که تنها باید در باره غزل تهیه شده باشد.
وی گفت: حداکثر سن برای حضور در بخش غزلهای ارسالی ۳۰ سال است، اما در بخشهای کتاب و پژوهش هیچ محدودیت سنی وجود ندارد.
فرهادی یادآور شد: در صورتی که کتاب ارسالی ترکیبی از قالبهای مختلف شعری باشد، بیش از نیمی از شعرهای کتاب باید در قالب غزل سروده شده باشد. همچنین داوطلبان در بخش غزلهای ارسالی لازم است تصویر کارت ملی یا مدرکی که نشاندهنده سن آنهاست را همراه آثار خود ارسال کنند.
وی گفت: غزلسرایان و پژوهشگران ادبی میتوانند تا ۳۰ آبان ۱۴۰۴ آثار خود را در بخشهای مذکور به دبیرخانه جایزه ملی حسین جلالپور (جایزه مستقل غزل) به نشانی استان بوشهر، بندر گناوه، صندوق پستی ۷۵۳۱۸۳۵۲ یا به نشانی الکترونیکی hjpa.ghazal@gmail.com ارسال کنند.
فرهادی افزود: برای کسب اطلاعات بیشتر نیز علاقهمندان میتوانند با شماره تلفن ۰۹۰۲۵۶۷۰۰۷۱ تماس بگیرند.
وی گفت: دستهبندی و ارسال آثار برای داوران در روزهای ۱ و ۲ آذرماه انجام میشود و داوری آثار از ۳ تا ۲۸ آذرماه خواهد بود.
فرهادی بیان کرد: براساس برنامه زمانبندی این رویداد اسامی نامزدهای نهایی چهارشنبه ۳۰ آذرماه اعلام میشود.