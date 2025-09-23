تفاهمنامه همکاری میان کمیته امداد و شرکت توزیع نیروی برق استان یزد با هدف توانمندسازی و ایجاد اشتغال پایدار برای مددجویان امضا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، کمیته امداد امام خمینی و شرکت توزیع نیروی برق استان یزد در راستای اجرای سند کاهش فقر و ایجاد اشتغال پایدار، تفاهمنامه همکاری مشترکی را منعقد کردند. این همکاری با هدف استفاده مددجویان از ظرفیت‌های شغلی نوآورانه و پاک، به ویژه در زمینه تولید برق خورشیدی صورت گرفته است.

مدیرکل کمیته امداد یزد با اشاره به اهداف این تفاهمنامه گفت: این همکاری گام مهمی در تحقق سند کاهش فقر استان است و به مددجویان این امکان را می‌دهد که با استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر، برای خود، شغلی پایدار ایجاد کنند.

قباد مبشری افزود: طبق این تفاهمنامه، کمیته امداد مسئولیت شناسایی مددجویان مستعد و پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه برای اجرای طرح را بر عهده خواهد داشت. همچنین، تامین و نصب تجهیزات نیروگاه‌های خورشیدی از طریق مجتمع اقتصادی امداد و شرکت‌های دارای تاییدیه انجام خواهد شد.

مدیرکل شرکت توزیع نیروی برق استان نیز تصریح کرد: این شرکت، قرارداد خرید تضمینی برق تولیدی مددجویان را به مدت ۲۰ سال منعقد خواهد کرد. علاوه بر این، ارائه مشاوره تخصصی، نظارت فنی بر نصب و اصلاح کابل انشعاب برای تزریق برق به شبکه نیز به صورت رایگان انجام می‌شود.