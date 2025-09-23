به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ نصرالله کشاورز اظهار داشت: تولید فرش و گبه یکی از ظرفیت‌های مهم مشاغل خانگی در استان بوشهر است و در سه سال گذشته با برگزاری جشنواره شول و شناسایی فعالان این حوزه، همچنین ارائه تسهیلات مشاغل خانگی، تلاش شده تا این هنر-صنعت ارزنده حفظ و توسعه یابد.

وی با اشاره به برنامه‌های حمایتی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر برای توسعه بازار‌های بین‌المللی گبه و افزایش سهم صادرات آن افزود: صادرات گبه این استان بیشتر به کشور‌های حوزه خلیج فارس و در قالب حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی از جمله هانوفر آلمان و کشور‌های اروپایی، امارات، تاجیکستان و عمان انجام می‌شود.

کشاورز ادامه داد: ارائه تسهیلات مشاغل خانگی در قالب مستقل و پشتیبان (کارگاهی)، بهره‌مندی از تسهیلات تبصره ۱۶ و پیگیری بیمه تامین اجتماعی برای قالیبافان و عشایر از جمله اقدام‌های مهم اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان به شمار می‌رود.