به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، آیین افتتاح کتابخانه تخصصی دفاع مقدس شهید بصائری در فرهنگسرای خاوران برگزار شد. در این مراسم سید سجاد موسوی، رئیس فرهنگسرای خاوران، با تأکید بر اهمیت کتاب و کتابخوانی در ارتقای جامعه فرهنگی گفت: «کتاب معجزه‌ای از جنس نوشتن است؛ پر از روایت‌ها و گفتنی‌هایی که هویت یک ملت را زنده نگه می‌دارد. جامعه‌ای که بر کتاب تمرکز کند، جامعه‌ای برتر خواهد بود و هر چه گرایش به کتاب بیشتر شود، به کشور‌های فرهیخته نزدیک‌تر می‌شویم.»

وی ضمن اشاره به اقدامات فرهنگی سال‌های اخیر افزود: «در این مدت چندین اثر را رونمایی و نقد و بررسی کرده‌ایم. این بار نیز کتابخانه فرهنگسرا را به نام دو شهید والامقام، شهید فتح‌الله بصائری از شهدای دفاع مقدس و شهید مهدی بصائری، رزمنده‌ای که در جنگ ۱۲ روزه به شهادت رسید، مزین کرده‌ایم.»

موسوی با تقدیر از موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس به دلیل اهدای چهار هزار جلد کتاب ارزشمند به این مجموعه فرهنگی، تصریح کرد: «این اقدام ارزشمند، نشان‌دهنده اهتمام موزه به ترویج فرهنگ مطالعه و انتقال مفاهیم والای دفاع مقدس به نسل جوان است.»

رئیس فرهنگسرای خاوران همچنین از توسعه منابع کتابخانه خبر داد و افزود: «کتابخانه بدون کتاب معنا ندارد؛ به همین دلیل سعی داریم هر هفته یا دو هفته با معرفی آثار ارزشمند، بیش از گذشته درباره کتاب و اهمیت آن سخن بگوییم.»

مرجان خالقی، مدیر کتابخانه تخصصی موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، نیز در این مراسم با اشاره به نقش کتابخانه موزه در پشتیبانی از این طرح گفت: «اهدای این کتاب‌ها در راستای رسالت موزه برای گسترش فرهنگ مقاومت و تقویت کتابخانه‌های تخصصی در سراسر کشور انجام شد و امیدواریم بستری برای پژوهشگران و علاقه‌مندان فراهم آورد.»

افتتاح کتابخانه تخصصی دفاع مقدس شهید بصائری فرصتی تازه برای علاقه‌مندان به تاریخ، فرهنگ و ادبیات دفاع مقدس است تا از گنجینه‌ای غنی و ارزشمند بهره‌مند شوند.