به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مرتضی رمضانی نویسنده کتاب گفت:کتاب امداد در بیداد روایتی از عملکرد جمعیت هلال احمر استان اصفهان و برخی از داوطلبان حاضر در جبهه‌های جنگ در دوران ۸ سال جنگ تحمیلی است.

رمضانی ادامه داد: این کتاب در ۵ فصل نگارش شده که هر کدام از فصل‌ها به موضوع خاصی پرداخته است.

وی افزود: در فصل اول تاریخچه نهضت بین‌المللی صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر مرور می‌شود و در فصل دوم اصفهان و وقوع جنگ تحمیلی را بیان کرده‌ایم و همچنین در بخش سوم که بخش مهم این کتاب است مصاحبه با برخی از مسئولان هلال احمر استان اصفهان پس از پیروزی انقلاب اسلامی و همچنین برخی از داوطلبان حاضر در جنگ ۸ ساله را مورد بررسی قرار داده و خاطرات را نگارش کرده‌ایم.

نویسنده کتاب افزود: در بخش چهارم اسامی ۴۲۰ نفر از شهدای شناخته شده هلال احمر استان اصفهان را ذکر و محل خدمت و تاریخ شهادت آنها را یاد کرده‌ایم.

رمضانی همچنین گفت: در پایان این کتاب، اسناد و تصاویر مربوط به جنگ تحمیلی اعزام نیرو‌ها و همچنین اعزام اقلام کمکی مردم به جبهه‌های جنگ روایت شده است.

این کتاب در نشر حر قلم و با حمایت بنیاد حفظ آثار نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان اصفهان و همراهی جمعیت هلال احمر استان اصفهان در ۲۵۸ صفحه به چاپ رسیده است.