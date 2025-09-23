به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ این نخبه خلاق اهل کاکی شهرستان دشتی، با ارائه مکمل دارویی نوین برای درمان بیماری کم کاری تیروئید با نام «شفا طب»، موفق به کسب ۲ مدال طلای انجمن مخترعین اروپا و مدال نقره جهانی جشنواره تکنوفست و اداره ثبت اختراعات ترکیه (TURK PATENT) شد.

این جوان نخبه سال پیش مدال طلای جشنواره تکنوفست برای داروی سنگ صفرا و۳مدال کشور امارات برای کنترل ودرمان دیابت نوع یک و دو کسب کرده است.