در نشستی تخصصی با حضور صاحبنظران حوزه مسکن، ۵ گزاره راهبردی برای تامین مسکن اقشار کم‌درآمد مطرح و بر ضرورت عبور از سیاست‌های پیشین و توجه به بوم‌گرایی، اصلاح مقررات و توسعه مسکن استیجاری اجتماعی تاکید شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، نشست «نقش دولت در تامین مسکن کم‌درآمدها» با حضور کارشناسان و صاحبنظران بخش مسکن در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برگزار و ۵ گزاره راهبردی برای بهبود وضعیت مسکن اقشار کم‌درآمد مطرح شد.

دبیر نشست و عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات، گفت: سیاست‌های گذشته مبتنی بر مداخلات انبوه و کلی‌نگری به بن‌بست رسیده و نیازمند تغییر رویکرد به سمت کیفیت، تنوع راهکارها، همکاری بین نهادی و تامین حق مسکن به جای فروش کالاست.

مریم زارعیان افزود: یکی از مهم‌ترین چالش‌ها نظام‌مند نبودن انباشت تجربیات گذشته در حوزه مسکن کم‌درآمدهاست که موجب تکرار اشتباهات شده است و کارشناسان بر لزوم مستندسازی و بهره‌گیری خردمندانه از تجربیات مانند مسکن مهر و نهضت ملی تاکید کردند.

از سوی دیگر، بوم‌گرایی در سیاستگذاری مورد توجه قرار گرفت؛ چرا که شرایط بافت فرسوده، حاشیه‌نشینی، روستاها و شهرهای جدید متفاوت است و نیازمند برنامه‌های محله‌ای و متناسب با شرایط محلی است.

وی تاکید کرد: اصلاح مقررات شهرسازی و معماری که تولید مسکن مقرون‌به‌صرفه را تسهیل کند، یکی دیگر از اولویت‌ها است و کارشناسان پیشنهاد دادند بسته‌ای ویژه برای بازبینی حدنصاب زمین، متراژ واحدها، استاندارد پارکینگ و تسهیل صدور پروانه در بافت‌های هدف تدوین شود.

همچنین، تغییر پارادایم از مالکیت محوری به حق دسترسی به مسکن و توسعه مسکن استیجاری اجتماعی به عنوان راهکاری مهم برای حمایت از اقشار کم‌درآمد مورد تاکید قرار گرفت.

حکمرانی مشارکتی و همکاری همه‌جانبه نهادهای دولتی، عمومی و انقلابی نیز برای موفقیت تامین مسکن کم‌درآمدها ضروری شناخته شد و ضرورت تعریف معاهده ملی مسکن اجتماعی بین ذی‌نفعان مطرح شد تا از موازی‌کاری جلوگیری شود و نقش‌ها به وضوح مشخص گردد.