به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت: این مدیران به دلیل تخلفات مربوط به زمان ثبت‌ نام در مدارس دارای پرونده شدند و تعیین تکلیف روند ادامه همکاری آنها با آموزش و پرورش توسط هیئت رسیدگی به تخلفات استان خراسان رضوی انجام می‌ شود.

غلامحسین غفوری افزود: دریافت وجه اجباری و خودداری از ثبت‌ نام در مدارس دولتی عادی به ترتیب مهمترین تخلفات شناسایی شده در زمان ثبت‌ نام در مدارس خراسان رضوی برای سال تحصیلی جدید است.

وی با بیان اینکه دریافت وجوه مربوط به کمک به مدرسه برای مدارس دولتی در زمان ثبت نام وجاهت قانونی ندارد، ادامه داد: میزان و نحوه دریافت کمک‌ های مردمی در این قالب منوط به تشکیل و تایید انجمن اولیا و مربیان است که پرداخت آن هم کاملا داوطلبانه است.

وی گفت: تنها وجه قانونی در زمان ثبت‌ نام هزینه کتاب و بیمه دانش آموزان بوده که با مدیران متخلف در این زمینه برخورد لازم صورت گرفته است.

غفوری گفت: امسال تقویت نظارت در زمان ثبت‌ نام را داشته‌ ایم ضمن اینکه هنوز احکام هیات تخلفات صادر نشده است، اما تا کنون در احکام صادره لغو ابلاغ مدیران مدرسه خراسان رضوی را نداشته‌ ایم.

وی افزود: حدود یک هزار بازدید نظارتی از مدارس استان خراسان رضوی در زمان ثبت‌ نام انجام شده است.