جهاد تبیین و اخلاص شهدا؛ محور سخنان نماینده ولی فقیه در دیدار با فرماندهان
حجت الاسلام والمسلمین مظفری در دیدار فرماندهان استان قزوین: اخلاص شهدا و جهاد تبیین، رمز شکست دشمنان است.
به مناسبت آغاز چهل و پنجمین سالگرد گرامیداشت هفته دفاع مقدس، جمعی از فرماندهان نظامی و انتظامی استان با حجتالاسلام والمسلمین مظفری، نماینده رهبر معظم انقلاب اسلامی و امام جمعه قزوین، دیدار کردند. در این دیدار، حجتالاسلام والمسلمین مظفری با تأکید بر ضرورت جهاد تبیین و ترویج معارف دفاع مقدس، اخلاص را مهمترین درس شهدا دانست و آن را کلید مقابله با دشمنان خارجی برشمرد.
حجتالاسلام والمسلمین حسین مظفری در این برنامه ضمن تبریک هفته دفاع مقدس، یادآور شد: سه نوع جهاد وجود دارد: جهاد اصغر (نظامی)، جهاد کبیر (فرهنگی و تبیین)، و جهاد اکبر (مبارزه با نفس).
وی هشت سال دفاع مقدس را جهاد اصغر موفقیتآمیز ملت ایران دانست و تأکید کرد: این جهاد پرتوی از عاشورای حسینی و گنجینهای بیپایان برای تغذیه معنوی و فرهنگی نسلهاست.
امام جمعه قزوین با استناد به فرمایشات رهبر معظم انقلاب، جهاد کبیر را "جهاد فرهنگی و تبیین" معرفی کرد که بر پایه قرآن کریم و معارف اهل بیت (ع) استوار است.
وی ضرورت ثبت و ضبط ناگفتههای فراوان دفاع مقدس را که هنوز در سینه رزمندگان و خانواده شهدا نهفته است، گوشزد کرد و گفت: حتی هزاران کتاب نیز نتوانستهاند زیباییهای این دوران را به تصویر بکشند.
نماینده ولیفقیه در استان قزوین در بخش دیگری از سخنان خود به جهاد اکبر، یعنی مبارزه با نفس، اشاره کرد و آن را سختترین جهاد دانست.
وی با ذکر روایتی از پیامبر اکرم (ص) که فرمودهاند "دشمنترین دشمنت نفس توست"، تصریح کرد: اگر انسان بتواند بر نفس خود غلبه کند، مقابله با دشمنان خارجی مانند آمریکا و اسرائیل آسان خواهد شد.
حجتالاسلام والمسلمین مظفری افزود: جهاد اکبر برخلاف جهاد اصغر، محدود به زمان و مکان خاصی نیست و انسان در تمام عمر خود با این دشمن درونی درگیر است.
حجتالاسلام والمسلمین مظفری اخلاص را مهمترین ویژگی شهدا و اسوهای برای همگان در جهاد اکبر معرفی کرد.
وی با ذکر خاطرهای از یک شهید که پلاکش را برای دوری از "شهوت تشییع جنازه" به آب انداخته بود، تأکید کرد: این خلوص نیت، درس بزرگی است که شهدا به ما میآموزند و با داشتن آن، هیچ باکی از دشمنان نخواهیم داشت.