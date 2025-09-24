در دل رشته‌کوه‌های البرز جایی که مه صبحگاهی در دره‌ها می‌رقصد و رودخانه‌ها با نغمه‌ای جاودانه جریان دارند، طالقان با روستا‌های تاریخی و طبیعت بکرش، آماده می‌شود تا با توسعه بوم‌گردی، تجربه‌ای فرهنگ‌محور و پایدار به گردشگران ارائه دهد و همزمان اقتصاد و زندگی محلی را رونق بخشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛ در پهنه‌ای از البرز که مه صبحگاهی بر فراز دره‌ها همچون پرده‌ای نرم می‌رقصد و نسیم کوهستان بوی خاک مرطوب و عطر درختان را با خود می‌آورد، طالقان جای گرفته است؛ سرزمینی که گویی زمان در آن آرام‌تر می‌گذرد و هر گوشه‌اش داستانی برای گفتن دارد. کوه‌ها با شکوه و ابهت خود، افق را قاب گرفته‌اند و رودخانه‌ها با جریان شفاف و خروشانشان، ترانه‌ای جاودانه برای زمین می‌سرایند.

روستا‌های تاریخی این دیار، با خانه‌هایی سنگی و چوبی که دیوارهایشان شاهد نسلی به نسل دیگر بوده‌اند، همچنان میزبان گردشگرانی هستند که به دنبال لحظاتی از آرامش و نزدیکی به طبیعت‌اند. هر کوچه سنگفرش، هر درخت کهنسال و هر جریان آب، انعکاسی از فرهنگ و زندگی مردمانی است که سال‌ها در هماهنگی با طبیعت زیسته‌اند و قصه‌های خود را در سکوت کوه و رودخانه حفظ کرده‌اند.

اما این زیبایی‌های بکر، همزمان با جذابیتشان، در معرض تهدید‌هایی جدی هستند؛ ساخت‌وساز‌های بی‌رویه، فشار‌های زیست‌محیطی و کمبود زیرساخت‌های گردشگری، همگی می‌توانند میراث فرهنگی و طبیعت دست‌نخورده طالقان را به خطر اندازند. در چنین شرایطی، تدوین برنامه‌ای مدون و جامع، گردشگری پایدار در این منطقه را توسعه می دهد طرحی که هم اقتصاد محلی را تقویت و هم زیبایی و فرهنگ ناب طالقان را برای نسل‌های آینده حفظ کند.

سرپرست اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز از صدور مجوز برای ۳۰ واحد بوم‌گردی در طالقان تا سه ماه آینده خبر داد و گفت: هدف ما از توسعه بوم‌گردی در طالقان، ایجاد تعادلی میان بهره‌برداری از جاذبه‌های طبیعی و حفظ محیط‌زیست است. گردشگران باید بتوانند از زیبایی‌های این منطقه بهره‌مند شوند، بدون آنکه آسیبی به اکوسیستم وارد شود.

نادر زینالی گفت: این واحد‌های بوم‌گردی در روستا‌های هدف گردشگری مستقر خواهند شد و با ارائه خدمات اقامتی و گردشگری، هم به اقتصاد منطقه کمک می‌کنند و هم تجربه‌ای نزدیک به زندگی سنتی و فرهنگ محلی را برای بازدیدکنندگان فراهم می‌آورند.

این مسئول با بیان اینکه این اقدامات علاوه بر ایجاد اشتغال مستقیم در واحد‌های بوم‌گردی، باعث رونق صنایع دستی محلی، معرفی غذا‌های سنتی و ارتقای کیفیت خدمات گردشگری نیز می‌شود، افزود: هدف ما تنها ساخت اقامتگاه نیست؛ بلکه ارائه تجربه‌ای منحصر‌به‌فرد و فرهنگ‌محور است که گردشگران را با هویت واقعی طالقان آشنا کند.

وی توضیح داد: یکی از برنامه‌های مهم ما در این راستا، آموزش و توانمندسازی جامعه محلی است. یعنی اهالی منطقه آموزش می‌بینند تا در زمینه‌های مختلف گردشگری، از جمله راهنمایی گردشگران، صنایع دستی، آشپزی سنتی و مدیریت واحد‌های اقامتی مهارت پیدا کنند. این آموزش‌ها به شکل کارگاه‌های تخصصی و با حضور اساتید مجرب برگزار خواهد شد.