پخش زنده
امروز: -
سد تغذیه مصنوعی شهید عبدالحمید سالاری در دشت سیرمند حاجیآباد با ظرفیت آبگیری یک میلیون مترمکعب و حجم عملیاتی ۱۸ هزار مترمکعب به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ فرمانده سپاه امام سجاد (ع) گفت: این سد سنگی ـ ملاتی با ارتفاع ۱۴متر از بستر رودخانه و طول۶۰ متر در سه سال ساخته و برای اجرای آن ۱۸ میلیارد تومان هزینه شده است.
سردار اباذر سالاری افزود: با اجرای این طرح، بیش از دو هزار نفر از مردم روستاهای سیرمند، سردر، مزرعه، بناب، تلمرا و پرعابدین از مزایای آن بهرهمند میشوند.
فرمانده سپاه امام سجاد (ع) افزود: هدف از اجرای این طرح، تأمین آب آشامیدنی، آبیاری۱۰۰ هکتار از زمینهای کشاورزی و باغات پاییندست، ایجاد اشتغال پایدار، توسعه گردشگری و تقویت سفرههای آب زیرزمینی است.
دشت سیرمند بهعنوان یکی از قطبهای کشاورزی شمال هرمزگان، به تولید مرکباتی همچون نارنگی محلی، پرتقال، لیموترش، انار و خرماهای خاصویی، خنزی، مضافتی و شاهانی شهرت دارد.
بیشتربخوانید: سایه سنگین خشکسالی بر منابع آبی هرمزگان
این دشت در ۷۰ کیلومتری جنوب شهرستان حاجیآباد واقع شده است.
همزمان با این طرح، ۴۸ کیلومتر راه روستایی نیز با اعتبار ۶ میلیارد تومان در پنج شهرستان های حاجیآباد، رودان، میناب، بشاگرد و جزیره هرمز به بهرهبرداری رسید.